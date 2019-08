Anwalt schildert Bluttat auf Parkplatz als Notwehr

Koblenz Im Koblenzer Prozess um einen gewaltsamen Tod mit einem Jagdmesser auf einem Parkplatz hat der Anwalt des Hauptangeklagten Notwehr ins Spiel gebracht. Sein Mandant, ein 18-jähriger Deutscher, sei vom späteren Opfer „erheblich verletzt“ worden und längere Zeit am Boden gelegen, sagte Eckhard Fischer am Mittwoch vor dem Landgericht.

Die Anklage geht von Totschlag aus. Demnach soll der 18-Jährige am 18. Februar in Sinzig im Kreis Ahrweiler vor einem Supermarkt einen 33-Jährigen im Streit mit einem einzigen Stich ins Herz getötet haben. Am ersten Verhandlungstag vorgeführte Videoaufnahmen einer Überwachungskamera zeigen in der Ferne in abendlicher Dunkelheit gegenseitiges Schubsen mehrerer Personen und wie ein Mann zu Boden geht.