Antisemitismusbeauftragter: Juden sind verunsichert

Der Antisemitismusbeauftragte von Rheinland-Pfalz, Dieter Burgard. Foto: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz/Peter Pulkowski/Archivbild.

Mainz Die Verunsicherung unter Juden hat laut dem rheinland-pfälzischen Antisemitismusbeauftragten zugenommen. Grund hierfür ist auch die gestiegene Zahl der antisemitisch motivierten Straftaten in Deutschland und Rheinland-Pfalz, wie Dieter Burgard am Mittwoch in der Staatskanzlei in Mainz sagte.

Viele Juden würden bewusst öffentlich keine Kippa tragen. In Rheinland-Pfalz habe es von 2017 auf 2018 einen Anstieg von 21 auf 32 antisemitisch motivierte Taten gegeben, die meisten davon verübt von Rechtsextremen. „Das ist erschreckend.“ Jede Tat sei eine zu viel, und zudem werde längst nicht jede antisemitische Äußerung als Straftat verfolgt.