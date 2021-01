Eklat in der Straßburger-Gastroszene : Antisemitismus-Vorwurf gegen Lieferdienst in Straßburg

Zwei Wirte haben Anzeigen gegen einen Fahrer erstattet, der sich weigerte ihr Essen auszuliefern.

Seit Monaten sind die Restaurants in Frankreich aufgrund der Corona-Maßnahmen geschlossen. Die einzige Chance für die Gastronomen noch etwas Umsatz zu machen ist ein Abhol- oder Lieferservice anzubieten. Wer nicht über genug Personal verfügt, um seine Gerichte selbst zu den Kunden zu bringen, beauftragt damit eine größere Lieferdienstplattform. Einer der führende Anbieter in Frankreich ist die Plattform Deliveroo. Und sie sieht sich nun mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontiert. Zwei Straßburger Restaurantinhaber haben bei der Polizei Anzeige gegen einen Fahrer erstattet, der sich nach ihren Aussagen weigerte, ihre Speisen auszuliefern, nachdem er erfahren hatte, dass es sich um koscheres Essen handelt. Ob es sich in beiden Fällen um den gleichen Mann oder um zwei verschiedene Fahrer handelt, ist noch unklar. Die nationale Beobachtungsstelle gegen Antisemitismus (BNVCA) mit Sitz in Paris hat ebenso eine Anzeige aufgeben und beschreibt in einer Mitteilung die Vorfälle, die sich am vergangenen Donnerstag abgespielt haben sollen. „In einem Restaurant hat der Deliveroo-Fahrer gefragt: ‚Welche Spezialitäten bietet das Restaurant an?’. Als der Restaurantinhaber ‚israelische Spezialitäten’ antwortete, hat der Fahrer geantwortet ‚Achso, ich liefere aber nicht bei Juden’“, schildert die Beobachtungsstelle. Eine ähnliche Situation habe ich am gleichen Abend in einer weiteren koscheren Gaststätte abgespielt. „Wir sind darüber erschüttert, dass einer oder mehrere Fahrer mit dem Label ‚Deliveroo’ ganz offen antisemitische Diskriminierung ausüben“, so BNVCA-Präsident Sammy Ghozlan. „Wir verlangen, dass die Führung von Deliveroo eine Charta für ihr Personal veröffentlicht, die Boykott und Diskriminierung verbietet“, sagte Ghozlan weiter. In der aktuellen Krise sei die Lieferung die einzige mögliche Aktivität für Restaurantbesitzer. Dabei käme Deliveroo als führender Anbieter auf dem Markt eine besondere Verantwortung zu.