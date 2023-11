Verbraucher Anteil moderner Heizungen in Rheinland-Pfalz etwas gestiegen

Während 2019 noch in fast jedem vierten Haushalt mit einer mindestens 25 Jahre alten Heizung die Räume erwärmt wurden, sind es jetzt noch 15,6 Prozent. Insgesamt sank das Durchschnittsalter einer rheinland-pfälzischen Heizung von 17,2 (2019) auf 13,9 Jahre (2023). Die Anteile von Gas- und Ölheizungen gingen in diesem Zeitraum leicht um jeweils rund zwei Prozentpunkte zurück. In 4,1 Prozent der Haushalte arbeitet dieses Jahr eine Elektro-Wärmepumpe, das ist ein Plus von 1,6 Prozentpunkten.