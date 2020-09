Anteil der Privatschulen steigt: Kein Schulgeld im Land

Schüler und Schülerinnen im Unterricht. Foto: Thomas Frey/dpa

Remagen/Mainz Auch in Rheinland-Pfalz ist der Anteil von Privatschulen an allen Schulen gestiegen. Laut dem Statistischen Landesamt steigerte er sich von 6,7 Prozent im Jahr 2003 auf 8,4 Prozent im Jahr 2019. Nach Mitteilung des Bildungsministeriums in Mainz besuchten im Schuljahr 2019/20 landesweit 41 160 Mädchen und Jungen Privatschulen.

