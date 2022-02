Anteil der Hundertjährigen an der Ahr am höchsten

Eine 100 Jahre alte Frau nestelt während eines Pressegesprächs am Rande des Deutschen Seniorentags an ihrer Handtasche. Foto: Arne Dedert/dpa/Bildarchiv

Mainz In Rheinland-Pfalz lebten zum Jahresbeginn 808 Menschen im gesegneten Alter von mindestens 100 Jahren. Wie aus einer Auswertung der Einwohnermelderegister hervorgeht, hatten dabei Frauen einen Anteil von 83,5 Prozent.

„Es begeistert mich, welche Geschichten und Erlebnisse diese Jubilare zu erzählen haben“, sagt die Landrätin des Kreises Mainz-Bingen, Dorothea Schäfer (CDU). „Das können wirklich nur Menschen in diesem stolzen Alter.“ Mit einem Anteil von 17,7 Hundertjährigen auf 100.000 Einwohner zum vergangenen Jahreswechsel liegt ihr Kreis im Landesdurchschnitt. Die Kreisverwaltung hat aber schon mal gezählt, wie viele weitere Menschen in diesem Jahr einen dreistelligen Geburtstag feiern könnten, insgesamt 52. Am ältesten ist eine 106 Jahre alte Frau in der Verbandsgemeinde Nieder-Olm.

Überdurchschnittlich viele Menschen mit einem dreistelligen Alter lebten zum vergangenen Jahreswechsel auch in Koblenz. Dort kamen auf 100.000 Einwohner 34,4 mindestens 100 Jahre Menschen. Danach folgten der Rhein-Huns-Rück-Kreis (32,4), die Stadt Neustadt an der Weinstraße (31,2) und der Donnersbergkreis (28,9). In der Landeshauptstadt Mainz sind es 27,2, in Trier 24,9 und in Ludwigshafen 17,1. Die wenigsten Bewohner mit einem dreistelligen Alter im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße sind im Kreis Germersheim (7,6) zuhause.