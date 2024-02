Arbeit Anteil an Niedriglohn-Jobs gesunken

In Rheinland-Pfalz ist der Anteil der Niedriglohn-Jobs zurückgegangen. Er sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um zwei Prozentpunkte auf 18 Prozent im April 2023, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Die Schwelle zum Niedriglohn lag im April 2023 bei 13,04 Euro brutto, 312.000 Stellen wurden so gering vergütet.