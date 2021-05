Ansturm auf Teststellen nach Öffnung der Außengastronomie

Mainz/Saarbrücken Die Corona-Fallzahlen sinken, Rheinland-Pfalz und das Saarland machen sich locker. Der Schlüssel für Biergärten und Theater sind Schnelltests. Entsprechend groß ist der Andrang bei Teststationen.

Offene Biergärten und Hotels: Die vorsichtigen Lockerungen bei sinkenden Corona-Fallzahlen lösen in Rheinland-Pfalz und im Saarland teils einen Ansturm auf Teststellen aus. „Auch im Kreis Neuwied hat die Außengastronomie wieder aufgemacht, da sind wir am Pfingstwochenende überrannt worden“, sagt etwa Lars Brennecke, Chef der Veranstaltungsfirma Actionlight in Urmitz bei Koblenz, die inzwischen mangels Großevents unter anderem vier Schnelltestzentren betreibt. In einem davon in Neuwied seien am Samstag im Schnitt jede Stunde mehr als 100 Tests gemacht worden.