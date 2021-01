Ansturm auf Impftermine: Technische Probleme zum Auftakt

Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), Sozialministerin in Rheinland-Pfalz, spricht auf der Plenarsitzung. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Ab Donnerstag können sich berechtigte Rheinland-Pfälzer in einem der 31 Impfzentren des Landes den schützenden Piks gegen Corona verpassen lassen. Das Interesse ist groß und bringt die Hotline und die Internetseite zur Terminvergabe an ihre Grenzen.

Beim Start der Terminvergabe für Corona-Impfungen außerhalb von Alten- und Pflegeheimen in Rheinland-Pfalz hat es nach Angaben von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) einen „großen Ansturm“ gegeben. Bis 14.00 Uhr seien 28 000 Termine registriert worden, sagte sie am Montag in Mainz. „Darüber freuen wir uns sehr.“ Zusätzlich zu dieser „beeindruckenden Zahl“ kämen noch 15 000 offene Anmeldungen, bei denen die entsprechenden E-Mails an die Bürger verschickt worden seien, die Bestätigung der Empfänger aber noch ausstehe.

Der Großteil der Termine sei über die Internetseite www.impftermin.rlp.de vereinbart worden, die zeitweise bis zu 500 000 Zugriffe verzeichnet habe, sagte sie. Dabei kam es vorübergehend zu technischen Schwierigkeiten. Doch die „anfänglichen Stabilitätsprobleme“ seien noch vor 10.00 Uhr behoben worden. „Und auch ein technischer Fehler bei der Überprüfung der Postleitzahlen wurde sehr schnell behoben. Seit 12.00 Uhr sind alle Server aktualisiert und die Formularbearbeitung funktioniert“, sagte sie. „Es war zu erwarten, dass die Leitungen zum Start an ihre Grenzen kommen, genau so wie das auch in anderen Bundesländern, in der die Terminvergabe gestartet ist, auch der Fall war“, fügte sie hinzu.

Angehörige von Impfberechtigten hatten am Vormittag über Probleme bei den Anmeldungen berichtet. So sei die Hotline zwischenzeitlich nicht erreichbar gewesen, ebenso wenig die Internetseite. Zudem breche die Seite mitunter zusammen, und das Anmeldeverfahren sei kompliziert, hieß es.

Die Terminvergabe für Über-80-Jährige und die Mitarbeiter von ambulanten Rettungs- und Pflegediensten sowie Intensivstationen in einem der 31 Impfzentren des Landes war um 8.00 Uhr gestartet. An der Telefonhotline wurden in den ersten sechs Stunden mehr als 1445 Termingespräche geführt. Alle registrierten und impfberechtigten Personen sollen innerhalb von wenigen Tagen ihre beiden konkreten Impftermine sowie einen Aufklärungsbogen, der zum Impftermin ausgefüllt mitgebracht werden soll, per E-Mail beziehungsweise per Post erhalten.

Die Personen, die einen Termin bekommen haben, müssen sich nach Angaben des Ministeriums vor der Impfung ausweisen, um sicherzustellen, dass die Altersangabe korrekt war. Die anderen Impfberechtigten werden noch nach ihrer beruflichen Tätigkeit gefragt. Diese müssen sie beim Impftermin nachweisen, sonst werden sie wieder weggeschickt. Menschen, die noch nicht zu einer Corona-Schutzimpfung zugelassen sind, sollen noch nicht beim Call-Center anrufen. Die Impfzentren öffnen an diesem Donnerstag.

Die Ministerin riet allen berechtigten Interessenten, das Online-Verfahren zu nutzen. Wer dazu nicht in der Lage sei, könne natürlich auch bei der Hotline anrufen.

Die Menschen in Rheinland-Pfalz halten sich laut Ministerin an die vorgegebene Priorisierung bei der Terminvergabe - „das ist bemerkenswert“. Mit der schnellen Terminvergabe und dem großen Interesse sei sichergestellt, dass die vorhandenen und absehbar verfügbaren Dosen in den kommenden Tagen und Wochen auch tatsächlich in einem sehr großen Umfang den Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern mit der höchsten Priorität geimpft werden könnten, sagte sie. Voraussetzung dazu sei, dass genug Impfstoff zur Verfügung stehe.

Als Ziel peilt das Ministerium 125 000 Erstimpfungen in den Zentren bis Mitte Februar an. Bis zu diesem Zeitpunkt werden auch derzeit die Termine vergeben. Wenn alles optimal läuft, also beispielsweise genug Impfstoff und Anmeldungen vorhanden sind, sollen den Angaben zufolge 7200 Personen pro Tag in den Zentren geimpft werden können. Für die breite Masse der Bevölkerung, die keiner priorisierten Gruppe angehört, wird es die Impfungen laut Bätzing-Lichtenthäler erst im zweiten Halbjahr geben. Das könne dann voraussichtlich auch bei den niedergelassenen Ärzten geschehen.

Die Zahl der impfbereiten Alten- und Pflegeeinrichtungen sei zuletzt deutlich nach oben gegangen, nachdem der Auftakt schleppender gewesen sei, „als wir uns das gewünscht hätten“, sagte die Ministerin. In diesen Heimen seien bis bis Sonntagabend, 18.00 Uhr, 8282 Menschen - Menschen über 80 und Personal - gegen das Virus geimpft worden. Sie kündigte an, gemeinsam mit Pflegekammer und Pflegegesellschaft eine Informationskampagne für die Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser zu starten, die sich gezielt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort richten soll.

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf kritisierte: „Lange Warteschleifen am Telefon oder fehlerhafte Anmelde-Seiten im Netz darf es nicht geben. Dass der Ansturm groß wird, war klar.“ Er schlug vor, die Termin-Hotline personell stärker auszustatten, damit „Warteschleifen nicht zur Tortur für ältere Menschen werden“.

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz registrierten zum Wochenbeginn 546 neue Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 74 986 (Stand 11.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte. Aktuell sind demnach 17 084 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Dies ist der niedrigste Wert seit dem 9. Dezember. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg innerhalb von 24 Stunden um 55 auf 1531.