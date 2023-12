Gesundheit Anstieg von Atemwegserkrankungen in den vergangenen Wochen

In den vergangenen Wochen habe es einen deutlichen Anstieg von Corona-, Influenza- und RSV-Erregern gegeben, teilte das Landesuntersuchungsamt am Donnerstag in Koblenz mit. Das ergebe sich aus Stichproben des landeseigenen Surveillanceprojektes SURE. Daran nehmen dem Amt zufolge 40 rheinland-pfälzische Haus- und Kinderarztpraxen teil.