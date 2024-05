Hochwasser Anstieg der Rhein-Wasserstände erwartet

Aufgrund starker und anhaltender Regenfälle gehen Experten in den kommenden Tagen von deutlich ansteigenden Wasserständen des Rheins aus. Am Pegel Maxau in Karlsruhe wird die Meldehöhe von 700 Zentimetern voraussichtlich am Samstagmorgen überschritten, mit weiterem Anstieg bis Sonntag, wie die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz am Freitag mitteilte. Auch in Mannheim (650 Zentimeter) und in Mainz (550 Zentimeter) sollen am Wochenende die Meldehöhen überschritten werden.