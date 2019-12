Anschlagsszenario auf Schule im Chat: Polizei-Großeinsatz

Nohfelden-Türkismühle Ein angeblicher Anschlagsplan auf eine Gemeinschaftsschule in Türkismühle im Nordsaarland hat am Mittwoch einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 18-Jähriger habe in einem Handy-Chatverlauf geschrieben, er plane künftig einen Anschlag auf die Schule, teilte die Polizei in Wadern mit.

Als die Polizei davon erfuhr, habe sie am Vormittag sofort alle Ein- und Ausgänge der Schule gesperrt. Der 18-Jährige aus St. Wendel sei wenig später in Gewahrsam genommen worden.

Die Schulleiterin hatte die Polizei verständigt, nachdem eine 15 Jahre alte Schülerin ihr von dem Chatverlauf berichtet hatte. Während die Polizei die Schule dicht machte, wurden die Schüler weiter im Gebäude unterrichtet, sagte ein Sprecher der Polizei. Nachdem der 18-Jährige gestellt worden war, rückten die Beamten wieder ab.