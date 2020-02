Anschlag in Hanau lässt Karneval-Feiernde zusammenrücken

Speyer Der Terroranschlag in Hanau wird die Feiernden im Karneval nach Ansicht des Fastnacht-Experten Rainer Holzhauser eher zusammenschweißen in ihrer Ablehnung von Rassismus und Hass. „Diesen Terror als Teil des Alltags zu akzeptieren, widerstrebt dem Narren - und er wird sich mit allem, was er an eigenen Kräften und Helfern hat, dagegenstemmen“, sagte er am Freitag.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Es sei teilweise rührend zu sehen, wie einer für den anderen einstehe. „Das gibt es nur bei den Narren, möchte man ausrufen. Denn die Ausgelassenheit, die Freude und der Frohsinn sind das Ventil - für den anstrengenden Alltag und gegen die Gefahr des Terrorismus.“

Türkische und arabische Mädchen in den Tanzgarden oder ein Stadtprinz mit italienischen Wurzeln seien längst Alltag. „Menschen mit ausländischen Wurzeln tanzen und musizieren heute völlig selbstverständlich Seite an Seite mit einheimischen Narren. Sie alle verbindet eine tiefe Freundschaft und Verbundenheit zum Frohsinn.“

Auch an solch traurigen Tagen wie nach dem Anschlag in Hanau stünden die Feiernden geschlossen Seite an Seite, sagte Holzhauser. „Sie wollen sich die Tradition auf keinen Fall wegnehmen oder vermiesen lassen.“ In einem seien sich alle Narren einig: „Wir gehören zusammen, und wir kämpfen mit Frohsinn und Narretei gegen alle, die unsere Tradition und unsere Narrenfreunde bedrohen.“