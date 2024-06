Musikfestival Anreise zu Rock am Ring mit Sonnenschein und wenig Stau

Tausende Menschen reisen am Donnerstag und Freitag zum Musikfestival Rock am Ring in die Eifel. „Die Anreise verläuft bislang ruhig“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmittag. Größere Staus gebe es bislang nicht. Auf den Campingplätzen rund um das Festivalgelände bauten die Besucher und Besucherinnen Zelte auf und schoben ihre Bollerwagen durch den noch feuchten Boden.