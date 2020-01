Konflikte : Kramp-Karrenbauer fordert Konsequenzen zu Flugzeug-Abschuss

Bitburg Bundesverteidigungsministerium Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat nach dem Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs bei Teheran Konsequenzen für die iranischen Verantwortlichen gefordert.

„Es muss aufgeklärt werden und die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte sie am Sonntag beim Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbandes Bitburg-Prüm in Bitburg. „Es sind unschuldige Menschen ermordet werden und das können wir nicht einfach so im Raum stehen lassen.“ Bei dem nach iranischen Regierungsangaben versehentlichen Abschuss waren 176 Menschen ums Leben gekommen.