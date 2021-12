Anne Spiegel: Schulen so lange wie möglich offen halten

Berlin/Mainz Die designierte Bundesfamilienministerin Anne Spiegel hat vor den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie vor Schulschließungen gewarnt. „Wir müssen alles daran setzen, dass die Bildungseinrichtungen so lange wie möglich offen bleiben“, sagte die Grünen-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag).

Die Grünen haben die rheinland-pfälzische Ministerin für Umwelt und Klimaschutz als Bundesfamilienministerin für die neue Ampel-Regierung in Berlin nominiert. Spiegel kündigte in den Funke-Zeitungen an, sich umgehend um die Förderung ärmerer Kinder kümmern zu wollen. „Für den Start ist wichtig, dass 2,7 Millionen Kinder in Deutschland einen Sofortzuschlag bekommen, der ein deutliches Plus im Geldbeutel bringt.“