Annäherung im Tarifstreit des kommunalen Busverkehrs

Saarbrücken Im Tarifkonflikt des kommunalen Busverkehrs im Saarland haben sich die Gewerkschaft Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) angenähert. Das teilten beide Tarifparteien am Montag mit. „Wir sind uns in großen Schritten nähergekommen“, sagte der Verhandlungsführer von Verdi, Christian Umlauf.

Auch die Geschäftsführerin des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Saar, Barbara Beckmann-Roh, zeigte sich zuversichtlich. „Wir haben sehr intensiv und auch konstruktiv verhandelt.“ In dem kurzen Zeitfenster, das für die Verhandlungen vorgesehen gewesen sei, sei eine abschließende Einigung aber nicht möglich gewesen. Deshalb sollten die Gespräche am (morgigen) Dienstagabend weitergeführt werden. Beide Verhandlungspartner zeigten sich zuversichtlich, dann eine Einigung zu erzielen.

Hunderte Busfahrer streiken derzeit im Saarland und das bereits in der dritten Woche. Ein Knackpunkt ist die Laufzeit des Tarifvertrages. Verdi hatte für neu eingestellte Busfahrer einen Einstiegslohn von 2800 Euro gefordert plus die Anhebung der Entgelte aller anderen Beschäftigten um 427 Euro monatlich bei einer Laufzeit von drei Jahren. Die Arbeitgeberseite forderte eine Laufzeit von fünf Jahren. In diesem Punkt habe man sich angenähert, sagte Umlauf.