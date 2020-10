Anleger fallen auf Betrüger rein: Mehr als 210 000 Euro weg

Ein Mann tippt auf einer Tastatur eines Laptops. Foto: Silas Stein/dpa/Illustration

Kaiserslautern Hunderttausende Euro sollen drei private Anleger in der Südwestpfalz an Internetbetrüger verloren haben. Wie das Polizeipräsidium in Kaiserslautern am Freitag mitteilte, geht es um mehr als 210 000 Euro, die die Geschädigten in vermeintliche Geldanlagemöglichkeiten investierten.

Von dpa

Die Anleger waren demnach über Werbung in sozialen Netzwerken von den Betrügern gelockt worden, die ihnen Renditen von monatlich bis zu 30 Prozent versprachen.

Die Geschädigten sollen nach einem Telefongespräch mit vermeintlichen Beratern zunächst je wenige Hundert Euro angelegt haben. Nach vermeintlichen kleineren Gewinnauszahlungen investierten die Anleger der Polizei zufolge immer mehr Geld, teilweise über ein halbes Jahr hinweg. Erst als die Auszahlungen ausgeblieben seien und die Internetseite, über die die Anleger ihre vermeintlichen Gewinne hatten einsehen können, nicht mehr erreichbar gewesen sei, sei der Betrug aufgeflogen.