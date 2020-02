Anklage wegen Mordes nach Messerattacke in der Eifel

Koblenz/Ulmen Wegen Mordverdachts muss ein 21-Jähriger aus der Eifel vor Gericht. Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Freitag berichtete, wurde bereits Ende Januar Anklage erhoben. Angeklagt ist ein in Ulmen (Kreis Cochem-Zell) lebender eritreischer Staatsangehöriger.

Der Mann soll am 17. Oktober in einer Wohnung in Ulmen einen 20 Jahre alten Landsmann laut Staatsanwaltschaft heimtückisch mit einem Küchenmesser attackiert zu haben. Das Opfer wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass es am 26. Oktober in einem Krankenhaus in Koblenz an den Folgen einer Stichverletzung im Kopfbereich starb.