Anklage nach schwerem Unfall in Trippstadt erhoben

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Archivbild.

Kaiserslautern Sieben Monate nach einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten in Trippstadt hat die Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern Anklage gegen den mutmaßlichen Verursacher erhoben. Die Justiz werfe dem zur Tatzeit 18-jährigen Autofahrer unter anderem fahrlässige Körperverletzung sowie Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis vor, teilte die Anklagebehörde am Mittwoch mit.



Bei dem Unfall im Juli 2019 waren zwei Fußgängerinnen schwer verletzt worden. Einer 27-Jährigen aus Kaiserslautern musste ein Bein amputiert werden, ihre 48-jährige Begleiterin aus dem Landkreis Südwestpfalz konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Der Fahrer war den Ermittlungen zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit nachts in Trippstadt unterwegs und hatte die Kontrolle über das Auto verloren. Dabei erfasste das Fahrzeug die beiden Frauen und krachte mit solcher Wucht in ein Gebäude, dass dieses teilweise einstürzte und nicht mehr benutzbar ist.