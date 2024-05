Kriminalität Anklage nach Messerangriff bei Trauerfeier erhoben

Nach einer Messerattacke auf einem Friedhof in Germersheim ist Anklage gegen einen 39-Jährigen erhoben worden. Dem der Rockergruppierung Hells Angels zugeordneten Mann werde vorgeworfen, einen 34-Jährigen Ende Dezember vergangenen Jahres am Rande einer Trauerfeier mit einem Messer im Gesicht verletzt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Landau am Dienstag mit. Nun müsse das Amtsgericht Landau über die Zulassung der Anklage wegen schwerer Körperverletzung entscheiden.