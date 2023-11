Staatsanwaltschaft Anklage nach Fenstersturz wegen versuchten Totschlags

Zweibrücken/Pirmasens · Nach dem Fenstersturz einer Jugendlichen bei einer Feier in Pirmasens ist eine 20-Jährige wegen versuchten Totschlags angeklagt worden. Die Frau soll einer 17-Jährigen im August einen derart heftigen Schlag versetzt haben, dass diese aus einem Fenster sechs Meter in die Tiefe stürzte, wie die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Donnerstag mitteilte.

Beim Sturz verletzte sich die 17-Jährige leicht. Demnach gehe man derzeit davon aus, dass die alkoholisierte Jugendliche zunächst selbst aus dem Badezimmerfenster einer Pirmasenser Wohnung geklettert sei und sich am Fensterrand festgehalten habe. Beim Versuch, wieder hineinzuklettern, soll die Beschuldigte ihr ins Gesicht geschlagen haben. Den Angaben zufolge soll die 20-Jährige unter dem Einfluss von Rauschmitteln gestanden und den Tod der Jugendlichen in Kauf genommen haben. Die Angeschuldigte befinde sich seit dem Tattag in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft mit. © dpa-infocom, dpa:231116-99-972900/2

(dpa)