Andreas S. soll Polizistin regelrecht hingerichtet haben : Staatsanwaltschaft erhebt Mordanklage im Fall Kusel – grausame Details zum Tatablauf veröffentlicht

Update Kaiserslautern Im Polizistenmord von Kusel hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Mordanklage erhoben. Sie schildert dabei detailliert, wie die zwei Morde den Ermittlungen zufolge abgelaufen sein sollen. Demnach soll der 38-jährige Andreas S. vor allem die Polizistin regelrecht hingerichtet haben.

Brutale Vorgehensweise – Mord per Kopfschuss?

Am Dienstag hat die Staatsanwaltschaft nun mitgeteilt, wie die Tat an der Landstraße bei Ulmet aus ihrer Sicht abgelaufen sein soll: „Der Tathergang stellt sich danach wie folgt dar: Den ersten Schuss gab der 38-Jährige nach dem Vorwurf der Anklage überraschend aus der Schrotflinte aus kurzer Entfernung auf den Kopf der Polizeibeamtin ab, die dadurch schwerverletzt und bewusstlos auf die Straße stürzte, so dass der 38-Jährige davon ausging, dass sie tot war. Den zweiten Schuss gab er ebenfalls aus der Schrotflinte aus größerer Entfernung auf den männlichen Polizeibeamten ab, den er am Gesäß traf. Der Polizeibeamte schoss zur Verteidigung mit seiner Dienstpistole. Der 38-Jährige schoss daraufhin dreimal mit einem Jagdgewehr auf den Polizeibeamten und verletzte ihn jedes Mal schwer. Der letzte Schuss traf den Polizeibeamten am Kopf und war tödlich. Als der 38-Jährige dann die auf der Straße liegende Polizeibeamtin nach für ihn kompromittierenden Notizen durchsuchte, bemerkte er nach dem Ergebnis der Ermittlungen, dass sie noch lebte und gab mit der Schrotflinte einen weiteren Schuss auf ihren Kopf ab.“

Florian V. kehrte mit Polizei an Tatort zurück und schilderte, was in Tatnacht geschehen sein soll

Anklage wegen Mord

Anklage auch gegen den 33-Jährigen

Tatwaffen gehörten der Frau von Andreas S., gegen die nun auch ermittelt wird

Die Tatwaffen seien die Schrotflinte und das Jagdgewehr, die die Polizei am 31. Januar am Festnahmeort in Sulzbach sichergestellt haben. Die Schrotflinte hatte der 38-Jährige vor längerer Zeit in einem Waffengeschäft im Saarland erworben und an eine Privatperson verkauft. Mitte 2021 soll die Ehefrau des 38-Jährigen die Waffe von dieser erworben haben. Bereits im Frühling 2021 hatte die Ehefrau des 38-Jährigen das Jagdgewehr laut Staatsanwaltschaft in einem weiteren Waffengeschäft im Saarland gekauft. Der 38-Jährige lebte mit seiner Ehefrau, die die Waffen legal besaß, zusammen. Die näheren Umstände, wie der 38-Jährige in den Besitz der Tatwaffen kam, seien Gegenstand eines laufenden Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern gegen die Ehefrau wegen fahrlässiger Tötung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Diese Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.