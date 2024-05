Justiz Anklage gegen Geldautomatensprenger wegen versuchten Mordes

Dem 31 Jahre alten Hauptbeschuldigten wirft die Behörde die Beteiligung an vierGeldautomatensprengungen vor. Ein 28-Jähriger soll bei zwei vollendeten und einer versuchten Geldautomatensprengung dabei gewesen sein. Einem 26-Jährigen wirddie Beteiligung an zwei Geldautomatensprengungen und den weiterenMännern die Beteiligung an jeweils einer Geldautomatensprengung zur Lastgelegt. Sie alle waren aber laut einem Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft an mindestens an einer der beiden Sprengungen beteiligt, in denen es um den Vorwurf des versuchten Mordes geht.