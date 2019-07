Anklage gegen ehemaligen Oppenheimer Bürgermeister Held

Mainz Nun ist es definitiv: Nach fast zweieinhalbjährigen Ermittlungen ist Anklage gegen den Oppenheimer Ex-Bürgermeister und SPD-Bundestagsabgeordneten Marcus Held erhoben worden. Wie die Staatsanwaltschaft Mainz am Freitag mitteilte, sind zwei Verantwortliche eines Maklerunternehmens und der Geschäftsführer eines Abrissunternehmens mitangeklagt.

Es geht um in wechselnder Beteiligung begangene Vergehen der Untreue, des Betrugs, der Bestechung und Bestechlichkeit, der Vorteilsannahme und Gewährung eines Vorteils sowie des Verstoßes gegen das Parteiengesetz. Im Kern geht es um Grundstücksgeschäfte in der rheinhessischen Kleinstadt.

Während die Staatsanwaltschaft Held eine Beteiligung an allen angeklagten Fällen zur Last legt, ist das bei den Mitangeklagten nicht der Fall. Der seit langem krank geschriebene SPD-Politiker war nach massiven Protesten in Oppenheim von allen kommunalen Ämtern zurückgetreten, hatte gleichzeitig aber betont, dass das kein Schuldeingeständnis sei. Sein Bundestagsmandat hat Held noch inne. Der Bundestag machte Ende Juni den Weg für ein Strafverfahren frei.

Die rheinland-pfälzische SPD begrüßte die Anklage. „Schon jetzt ist klar: Marcus Held hat mit seinem Handeln das Vertrauen in die Politik und auch in die SPD vor Ort enorm beschädigt“, sagte Generalsekretär Daniel Stich. Er habe starke Zweifel, dass Held sein Bundestagsmandat weiter ausüben könne. Vielmehr solle er über eine Niederlegung des Mandats nachdenken. „Für die SPD Rheinland-Pfalz ist klar: Marcus Held hat keine politische Zukunft bei uns, er wird künftig keine Ämter und Funktionen in und für die SPD übernehmen.“ Die Partei halte sich auch die Option offen, Held in Regress zu nehmen.