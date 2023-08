Ermittlungen Anklage gegen drei Männer wegen Angriffs auf Familie

Kaiserslautern/Pfalz · Wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Anklage gegen drei Männer erhoben. Den Ermittlungen zufolge sollen zwei Männer aus Niedersachsen im Alter von 28 und 31 Jahren sowie ein 51-Jähriger aus Bremen am 16. Mai 2023 auf einem Parkplatz in Kusel (Pfalz) eine Familie angegriffen haben, wie die Behörde am Montag mitteilte.

21.08.2023, 10:18 Uhr

Anlass war, dass sich die Partnerin eines der Angreifer von ihm getrennt hatte und bei der Familie im Kreis Kusel aufhielt. Die Männer seien für die Tat von Niedersachsen nach Kusel gereist. Zwei führten Teleskopschlagstöcke, einer einen Baseballschläger mit sich und schlugen auf einen 47-jährigen Mann ein. Als ein 20-Jähriger zu Hilfe eilte, schlugen die drei mit Fäusten und dem Baseballschläger auch auf ihn ein. Der 47-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, beide Opfer erlitten Prellungen am Oberkörper. Die Staatsanwaltschaft erhebe gegen die drei Männer zudem den Vorwurf der Verabredung zu einem Verbrechen, hieß es. Sie wollten demnach nach dem 16. Mai nochmals nach Kusel fahren, um die getrennt lebende Frau gewaltsam zu ihrem Ex-Partner zu bringen und Mitglieder ihrer Familie zu töten. Dies stelle eine Verabredung zum Totschlag und zum erpresserischen Menschenraub dar, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die drei Männer machten von ihrem Schweigerecht Gebrauch. © dpa-infocom, dpa:230821-99-904590/4

