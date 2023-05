Oberlandesgericht Koblenz Anklage fordert über zehn Jahre Haft für IS-Rückkehrerin

Der Bundestag erkennt die Verbrechen des IS gegen die Jesiden als Völkermord an. Mehr als 5000 Angehörige der jesidischen Religionsgemeinschaft waren 2014 von der Terrormiliz ermordet worden. Der IS zielte auf die Vernichtung der vor allem in der nordirakischen Sindschar-Region lebenden Minderheit ab. Zehntausende Jesidinnen und Jesiden wurden getötet, verschleppt, versklavt und misshandelt. In Deutschland lebt die größte jesidische Diaspora weltweit.