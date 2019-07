Anklage: Attacke auf Schwangere mit mindestens 26 Stichen

Kerzen und ein Kuscheltier vor dem Eingang zum Krankenhaus Marienwörth, wo die Attacke stattfand. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Bad Kreuznach Der Messerangriff auf eine schwangere Frau in einem Bad Kreuznacher Krankenhaus geschah nach Ansicht der Staatsanwaltschaft mit mindestens 26 Stichen. Der Angeklagte aus dem südhessischen Biblis habe in der Absicht gehandelt, sein Opfer zu töten, sagte Oberstaatsanwältin Nicole Frohn zum Auftakt des Verfahrens am Mittwoch vor dem Landgericht Bad Kreuznach.

Die 25 Jahre alte Frau habe nach der Attacke im Januar 2019 in Lebensgefahr geschwebt und nur mit einer Not-OP gerettet werden können. Das ungeborene Kind starb trotz eines Not-Kaiserschnitts einen Tag später. Auf der Anklagebank sitzt ein 25 Jahre alter Afghane, der zuletzt in Biblis (Kreis Bergstraße) gewohnt hat.