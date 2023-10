Tiere Anhörungsverfahren zu neuem Jagdgesetz beendet

Mainz · 36 Verbände, Behörden, Vereine, Parteien oder andere Akteure haben Stellungnahmen zu der hoch umstrittenen geplanten Novelle des rheinland-pfälzischen Jagdgesetzes abgegeben. Nach dem Ende des Anhörungsverfahrens am vergangenen Sonntag würden die Stellungnahmen nun geprüft, teilte das Umweltministerium in Mainz am Donnerstag mit.

19.10.2023, 13:05 Uhr

Ein Hochsitz steht am Waldrand bei Mainz. Foto: Tim Würz/dpa

„Wir werden versuchen, eine gute Balance zwischen den unterschiedlichen Interessen zu finden“, sagte Ministerin Katrin Eder (Grüne). Dafür seien noch viele Gespräche notwendig. Ziel sei, den Wald für die Zukunft zu erhalten. „Dafür dürfen die Verbissschäden nicht zu groß sein.“ Hierfür seien die Jägerinnen und Jäger wichtige Partner. Die Novelle solle auch den Tierschutz bei der Jagd verbessern und Bürokratie in der Jagdverwaltung abbauen. Es ist vorgesehen, dass das Gesetz zum 1. April 2025, dem Start des Jagdjahres 2025/26, in Kraft tritt. Es gibt aber auch reichlich Gegenwind, etwa vom Landesjagdverband (LJV). In der vergangenen Woche hatte Verbandspräsident Dieter Mahr in Begleitung von mehreren hundert Jägern eine Stellungnahme in Mainz übergeben. Der LJV fordert die vollständige Rücknahme des Entwurfs. Eder hat aber schon betont, dass es für sie nicht infrage komme, den Entwurf zurückzuziehen. Unter den 36 Stellungnahmen sind dem Ministerium zufolge unter anderem welche von Forst- und Jagdbehörden, von kommunalen Verbänden, vom Waldbesitzerverband, von Bauern- und Winzerverbänden, von Umwelt- und Naturschutzverbänden, dem Tierschutzbund, vom Landfrauenverband oder Vereinen aus der Tourismusbranche. Zusätzlich zu den 36 Stellungnahmen sei auch noch von 15 einzelnen Kreise oder kreisfreien Städten als untere Jagdbehörden etwas gekommen. Außerdem habe es zahlreiche Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern gegeben. © dpa-infocom, dpa:231019-99-623123/3

(dpa)