Unwetter Anhaltender Regen lässt Hochwassergefahr weiter steigen

Am Pegel Maxau am Oberrhein sei die Meldehöhe von sieben Metern am Freitagabend überschritten worden. Hier wird ein Höchststand an Heiligabend erwartet. Auch an der Sieg und ihren Nebenflüssen sind die Wasserstände den Angaben zufolge stark angestiegen. An der Wied bewegen sich die Wasserstände demnach auf einem hohen Niveau im Bereich knapp unterhalb eines Hochwassers, wie es etwa alle zwei Jahre vorkommt.