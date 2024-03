Unfall Anhänger eines Autotransporters überschlägt sich auf A3

Der Anhänger eines Autotransporters hat sich auf der Autobahn 3 in Richtung Köln überschlagen und dabei seine geladenen Autos verloren. Der Fahrer des Transporters erlitt bei dem Unfall nahe Krunkel (Landkreis Altenkirchen) am frühen Donnerstagmorgen schwere Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ein Lastwagen hatte ihn den Angaben zufolge beim Überholen gestreift, sodass der Transporter ins Schleudern kam und der Anhänger abriss. Nach Polizeiangaben flüchtete der unbekannte Fahrer des Lastwagens anschließend. Ein Rettungswagen brachte den 34 Jahre alten Verletzten in ein Krankenhaus.