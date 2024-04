Festnahme Angriffe in Wormser Cafés: Tatverdächtiger in Haft

Ein 48-Jähriger soll binnen eineinhalb Wochen in Worms zwei Gäste in Cafés angegriffen und verletzt haben. Er wurde unterdessen festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Motiv für die Taten sei noch unklar. In beiden Fällen griff er die Opfer mit einem messerähnlichen Gegenstand an.