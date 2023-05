Gesellschaft „Angriff auf uns alle“: Aktionstage für mehr Respekt

Dies sei wichtig in Zeiten, in denen Hass und Hetz auf der Straße und im Netz zunähmen und Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit attackiert würden, sagte Dreyer am Dienstag bei einem Besuch des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik in Mainz. Dort berichteten Polizisten von Vorfällen, bei denen sie körperlich angegangen oder bedroht worden sind.