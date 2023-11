Trier Angriff auf Polizisten: Prozess gegen elf Angeklagte

Zu den Attacken war es nach einem Streit in dem Club gekommen. Mehrere Gäste waren vor die Tür verwiesen worden. Nachdem die alarmierte Polizei dort eingetroffen war, eskalierte die Lage. Erst als ein Polizist mit seiner Dienstwaffe zwei Warnschüsse in die Luft abgab, hörten die Angreifer auf. Fünf Polizisten waren bei dem nächtlichen Einsatz in der Nacht zum 17. Februar verletzt worden, zwei davon durch Pfefferspray der Polizei.