Ermittlungen : Angriff auf Polizisten in Trier: Auswertung der Videos

Angriff auf Polizisten in Trier: Auswertung der Videos

Trier Im Fall des Angriffs auf Polizeibeamte in Trier werten die Ermittler derzeit Hinweise zur Tat und zu tatverdächtigen Personen aus. Dazu gehöre auch eine Auswertung von Videos, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagvormittag.

Einen durchschlagenden Ermittlungserfolg habe es bislang noch nicht gegeben, hieß es. In der Nacht zum Freitag soll eine Gruppe von etwa 40 Angreifern auf Polizisten losgegangen sein. Fünf Beamte wurden verletzt.

Bis Freitagabend hatte die Polizei elf Hinweise von Zeugen erhalten, darunter auch Videoaufzeichnungen. Landesinnenminister Michael Ebling (SPD) kündigte an, am Samstag das Polizeipräsidium in Trier besuchen zu wollen. Dort sei ein Gespräch mit dem Inspekteur der Polizei, Friedel Durben, Polizeivizepräsident Frank Gautsche und Beamtinnen und Beamten geplant.