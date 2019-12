Angriff auf Linienrichter: Kein Widerspruch gegen das Urteil

Ein Schiedsrichter zeigt einem Fußballspieler die rote Karte. Foto: Patrick Seeger/dpa.

Edenkoben Nach einer Attacke auf einen Linienrichter bei einem Amateur-Fußballspiel in Rheinland-Pfalz liegt dem Südwestdeutschen Fußballverband kein Widerspruch gegen das Urteil vor. Das teilte die Dach-Organisation mit Sitz in Edenkoben am Donnerstag mit - eine Woche nach dem Richterspruch, der damit rechtskräftig wäre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa