Ludwigshafen Angriff auf 20-Jährigen: Stiefvater schwer verletzt

Ein 34-Jähriger, der seinem Stiefsohn bei einer Auseinandersetzung in Ludwigshafen zur Hilfe kam, ist von Unbekannten schwer verletzt worden. Eine rund zehnköpfige Gruppe habe den 20 Jahre alten Stiefsohn am Freitagabend auf einem Parkplatz angreifen wollen, teilten die Polizei in Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Montag mit. Als der verständigte Stiefvater kam, um den 20-Jährigen abzuholen, sei es dann beim Verlassen des Parkplatzes zu den Taten gekommen.