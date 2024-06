Kriminalität Angreifer verletzen vier Fußball-Fans

Vier türkische Fußballfans sind am Samstagabend nach dem EM-Vorrundenspiel Türkei-Portugal in Saarbrücken angegriffen und verletzt worden. Ein 19 Jahre alter Verdächtiger wurde vorübergehend festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs.