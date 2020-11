Angler fischt Sprenggranate aus der Sieg

Drei Angler stehen in der Dämmerung auf einer Buhne. Foto: Christian Charisius/dpa

Scheuerfeld Einen ungewöhnlichen Fang machte am Sonntag ein Angler an der Sieg: Statt eines Fisches hatte er eine 7,5 Zentimeter lange Granate aus dem Zweiten Weltkrieg an der Angel. Der Sprengkörper, den er in Scheuerfeld im Landkreis Altenkirchen fand, wurde dem Kampfmittelräumdienst übergeben und fachgerecht entsorgt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

