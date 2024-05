Worms Angler entdeckt teils versunkenen Transporter im Rhein

Einen zum Teil versunkenen Transporter hat ein Angler in Worms am frühen Sonntagmorgen im Rhein entdeckt. In dem Fahrzeug waren keine Menschen, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehr, Abschleppdienst und Wasserschutzpolizei bargen demnach den Transporter, der mit dem vorderen Teil in mehreren kleinen Bäumen festhing und deshalb nicht abgetrieben war.