Angetrunkene 18-Jährige schlägt Sanitäterin

Freinsheim Eine angetrunkene 18-Jährige hat in Freinsheim (Kreis Bad Dürkheim) einer Sanitäterin ins Gesicht geschlagen und versucht, eine Polizistin zu beißen. Die Einsatzkräfte seien am späten Freitagabend gerufen worden, weil die junge Frau randalierte und um sich schlug, teilte die Polizei am Samstag mit.

