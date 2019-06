Angestellte will mit ihrem Lotto-Gewinn ein Haus bauen

Koblenz Die Gewinnerin des mit 8,3 Millionen Euro gefüllten Lotto-Jackpots ist gefunden: Eine Angestellte aus der Eifel hat Mitte Mai den bislang höchsten Lotto-Gewinn dieses Jahres in Rheinland-Pfalz eingestrichen.

Die Frau um die 40 habe nächtelang nicht schlafen können, nachdem sie von ihrem Glück erfahren hatte, berichtete Lotto Rheinland-Pfalz am Dienstag in Koblenz. „Als ich realisiert habe, dass ich die Gewinnerin bin, war ich völlig aufgelöst und die Tränen sind mir nur so runtergelaufen.“