Extremismus Angeklagter von „Vereinte Patrioten“: „Corona-Wahnsinn“

Im Prozess um die mutmaßliche Terrorgruppe der „Vereinten Patrioten“, die einen Umsturz in Deutschland angestrebt haben soll, hat einer der Angeklagten während einer mehrstündigen Erklärung harsche Kritik an der Corona-Politik geübt. Der 55 Jahre alte Sven Birkmann sprach am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht Koblenz von einer „Corona-Diktatur“ und vom „Corona-Wahnsinn“, der ihn letztlich vor Gericht gebracht habe.