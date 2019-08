Angeklagter schildert Tod von Frau als Jagdunfall

Der Angeklagte steht mit dem Rücken zu einem Schild, an dem die sitzungspolizeiliche Verfügung angebracht ist. Foto: Andreas Arnold.

Dalberg Mit einem Ortstermin ist am Mittwoch der Prozess gegen einen Jäger fortgesetzt worden, der bei einer Jagd eine 86-jährige Frau getötet haben soll. Am Ortsrand von Dalberg (Kreis Bad Kreuznach) begaben sich Prozessbeteiligte, Zuschauer und Pressevertreter in einem steil abfallenden Waldstück an die Stelle, an der im November 2018 ein heute 61 Jahre alter Jäger bei einer Drückjagd einen Schuss abgegeben haben soll, der die Frau in ihrem Garten traf und tötete.

Vorgeworfen wird ihm fahrlässige Tötung.

Der Angeklagte äußerte sich am Mittwoch erstmals zur Sache und schilderte das Geschehen als Jagdunfall. Er habe zunächst auf Wildschweine geschossen, berichtete er. Als ein getroffener Frischling umgekehrt sei, habe er erneut auf das Tier gezielt und sei dabei abgerutscht. Dann sei der Schuss in Richtung des hangabwärts gelegenen Grundstücks der Frau gefallen, „den ich nicht abgeben wollte“, sagte der Mann. Die Staatsanwaltschaft hatte in der Anklage erklärt, der Jäger habe entgegen der Vorgaben des Jagdleiters hangabwärts geschossen und so fahrlässig gehandelt.