Mutmaßliche Terrorgruppe Angeklagter in Terrorprozess weist Anschuldigungen zurück

Im Prozess um einen geplanten Umsturz der deutschen Regierung hat einer der fünf Angeklagten die Vorwürfe gegen ihn bestritten. „Ich weise alle Anschuldigungen vehement zurück“, hieß es am Donnerstag in einer vom Anwalt des 44-Jährigen vorgelesenen Aussage vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Er habe keine verfassungsfeindliche Gesinnung und sei kein Reichsbürger. „Es gab weder eine Struktur noch irgendeine Leitung, schon gar nicht in meiner Person.“