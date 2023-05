Justiz Angeklagter in Mordprozess muss in Psychiatrie

Der Richterin zufolge handelte der Angeklagte heimtückisch und in Tötungsabsicht. „Wer mit großer Wucht in den Halsbereich sticht, will nicht nur verletzen - der will töten. Zumal, wenn er mehrfach zusticht.“ Das Messer sei „durch den heftigen Gebrauch“ an der Spitze leicht verbogen gewesen. Der Angeklagte sei jedoch schuldunfähig - Hütt sprach ihn formell frei. Wie lange die Unterbringung in der Psychiatrie dauern werde, sei unklar. „Die Erfahrung zeigt, dass es länger dauern kann als eine lebenslange Haftstrafe“, erklärte Hütt.