Angeblicher Missbrauchsfall: Ermittler im Netz angegangen

Koblenz Nach Einstellung der Ermittlungen in einem angeblichen Missbrauchsfall in Koblenz kursieren im Netz zahlreiche Anschuldigungen gegen die Ermittler. Selbstverständlich sei es zu respektieren, wenn die Entscheidungen der Staatsanwaltschaft kritisch aufgenommen werden, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Es sei aber nicht hinnehmbar, wenn die Äußerungen strafbare Inhalte wie Beleidigungen, üble Nachreden, Verleumdungen oder Bedrohungen enthalten oder zu Straftaten aufrufen.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag ein Verfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs in einer Koblenzer Kita eingestellt. Die Eltern eines vier Jahre alten Mädchens hatten zuvor Anzeige erstattet. Das Kind habe ihnen erzählt, dass es in der Einrichtung gebadet und später von einem Erzieher missbraucht worden sei. Die Ermittlungen ergaben jedoch keine Hinweise darauf, dass sich die Tat tatsächlich ereignet hat. In einem anderen Fall dauern die Ermittlungen laut Staatsanwaltschaft noch an.