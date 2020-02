Angebliche Entführung entpuppt sich als Missverständnis

Mainz/Sulzbach Eine angebliche Entführung hat am Mittwoch zu einem länderübergreifenden Polizeieinsatz in Rheinland-Pfalz und dem Saarland geführt. Die Sache ging glimpflich aus: „Die zunächst angenommene Entführung bestätigte sich letzten Endes nicht“, sagte ein Polizeisprecher am Abend.



Es habe sich um ein Missverständnis zwischen den beteiligten Personen gehandelt.