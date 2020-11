Angebliche Corona-Erkrankungen: Polizei warnt vor Betrügern

Das Wappen der Polizei Rheinland-Pfalz ist auf der Jacke eines Polizisten befestigt. Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Koblenz Betrüger haben in Koblenz und Umgebung in den vergangenen Tagen immer wieder versucht, zumeist älteren Menschen Geld für eine angebliche Behandlung von Covid-19-Patienten abzunehmen. Die Fälle seien in der vergangenen Woche „sehr gehäuft“ aufgetreten, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums.

