Andy Borg moderiert Samstagabendshow von zu Hause aus

Offenburg Der Fernsehmoderator und Schlagersänger Andy Borg (59) plant mit dem Südwestrundfunk (SWR) eine musikalische Sondersendung zur Corona-Krise. Unter dem Motto „Wir halten zusammen“ erfülle er zwei Stunden lang live im Fernsehen Musikwünsche, teilte der SWR am Mittwoch in Baden-Baden mit.

Die Sendung werde an diesem Samstag (28. März) von 20.15 Uhr an im SWR-Fernsehen gezeigt. Borg, der in Thyrnau in Bayern lebt, moderiere sie von zu Hause aus.